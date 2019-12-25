В китайском издании рассказали о причинах интереса стран к данному региону.

Холодные льды Арктики стали объектом "горячего интереса" России и США. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозревателя" со ссылкой на материал китайского издания "Чжунго Цзюнван". Авторы публикации отметили, что в последнее время данный регион начал волновать многие страны, включая КНР. Это связано с тем, что контроль над зоной Арктики даст не только доступ к природным ресурсам (например, углеводород), но и геополитическое преимущество. Арктика является центром, в котором сходятся Азия, европа и Северная Америка.

В Китае напомнили, что Россия обладает большой территорией, которая прилегает к Северному полюсу. Эксперты начали разрабатывать регион еще во время существования Российской империи. США же обратили внимание на регион относительно недавно. Сейчас иностранцы все чаще проводят там боевые учения. Последними стали IceX-2020. В рамках испытания американская подлодка "Толедо" всплыла на поверхность, проломив над собой лед. Для ВМС США это событие стало достижением. Китайцы заметили, что на подобный маневр способна любая атомная АПЛ Северного и Тихоокеанского флота.

Ученые создали теплозащитный материал для условий Арктики.