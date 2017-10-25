Хоккеисты НХЛ устроили бои без правил во время матча

Кевин Биекса отправил "ударом супермена" Радко Гудаса на лед.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Анахайм Дакс" и "Филадельфии Флайерс" состоялся в ночь на 25 октября.

Во время матча защитник "Анахайм Дакс" Кевин Биекс (Kevin Bieksa) подрался с Радко Гудасом (Radko Gudas) из "Филадельфии Флайерс". Болельщики окрестили молниеносный удар Биексы "ударом супермена", приемом который пользуются бойцы ММА. В результате Гудас упал спиной на лед. Судьи разняли спортсменов и удалили со льда на 5 минут.

В результате игра закончилась победой "Анахайм Дакс" со счетом 6:2.

Видео: YouTube/ shayne pasquino