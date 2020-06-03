Хоккеист "Авангарда" Толчинский оскорбил ЦСКА после финала Кубка Гагарина

Ранее он выступал за "армейцев".

Нападающий хоккейного "Авангарда" Сергей Толчинский оскорбил ЦСКА после шестого матча финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает Telegram-канал AllHockey.ru.

Клуб из Омска завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона 2020/21, обыграв в решающем матче серии "армейцев" со счетом 1:0. Толчинский забросил победную шайбу. После игры 26-летний игрок вышел к болельщикам, которые праздновали успех команды. Вместе с ними он начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА.

Отметим, что Сергей Толчинский является воспитанником армейского клуба. С 2018-го по 2020-й год он выступал за ЦСКА в КХЛ. В мае прошлого года форвард перешел в "Авангард".

Ранее мы сообщали, что "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина.

Видео: Telegram / AllHockey.ru