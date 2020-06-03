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Хоккеист "Авангарда" Толчинский оскорбил ЦСКА после финала Кубка Гагарина

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Ранее он выступал за "армейцев".

Нападающий хоккейного "Авангарда" Сергей Толчинский оскорбил ЦСКА после шестого матча финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает Telegram-канал AllHockey.ru.

Клуб из Омска завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона 2020/21, обыграв в решающем матче серии "армейцев" со счетом 1:0. Толчинский забросил победную шайбу. После игры 26-летний игрок вышел к болельщикам, которые праздновали успех команды. Вместе с ними он начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес ЦСКА.

Отметим, что Сергей Толчинский является воспитанником армейского клуба. С 2018-го по 2020-й год он выступал за ЦСКА в КХЛ. В мае прошлого года форвард перешел в "Авангард".

Ранее мы сообщали, что "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина.

Видео: Telegram / AllHockey.ru

Теги: континентальная хоккейная лига, кубок гагарина, сергей толчинский, хк авангард, хк цска
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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