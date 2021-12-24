Хоккеист "Амура" запрыгнул на машину жителя Хабаровска

В пресс-службе клуба заявили о проведении внутренней проверки инцидента.

Хоккеист "Амура" Александр Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 15 октября в Хабаровске. После поражения в матче с казанским "Ак Барсом" со счетом 2:3 Хохлачев, по предварительной информации, находился в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого. Хоккеист решил в шутку запрыгнуть на крышу одного из автомобилей, что не понравилось водителю. В пресс-службе "Амура" сообщили, что клуб проводит внутреннюю проверку.

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Видео: Telegram / 112