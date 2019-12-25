Хоакин Феникс может сняться в новом хорроре режиссера "Солнцестояния"

Действие в фильме будет разворачиваться в альтернативном настоящем.

Американский актер Хоакин Феникс, получивший широкую известность благодаря съемкам в фильме "Джокер", может сняться в хорроре. Режиссером-постановщиком фильма станет Ари Астер ("Солнцестояние" и "Реинкарнация"). Об этом пишет издание Discussing Film.

Следующая картина Астера станет сюрреалистическим фильмом ужасов. Действие будет разворачиваться в альтернативном настоящем. Фениксу предложили сыграть главную роль – "чрезвычайно тревожного, но приятного" мужчину по имени Бо.

По имеющейся информации, Бо никогда не знал своего отца. Из-за этого у него сложились напряженные отношения с матерью. Когда она умирает, Бо узнает нечто удивительное о своем прошлом и сталкивается со сверхъестественными угрозами.

В 2021 году Ари Астер снял короткометражный фильм под названием "Бо". Главную роль в нем сыграл темнокожий актер Билли Майо. Вероятно, 6-минутная лента стала основой для полнометражной картины.

Ранее мы писали, что Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта.

Фото: Instagram / joaquinlphoenix