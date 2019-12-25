Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Лента расскажет о происхождении Наполеона, его приходу к власти и отношениях с женой.

Режиссер "Чужого" и "Бегущего по лезвию" Ридли Скотт снимет исторический эпик про Наполеона. Главную роль в фильме исполнит Хоакин Феникс. Об этом сообщает издание Deadline.

Картина получила название Kitbag, что в переводе с английского значит "ранец" или "сумка". Это отсылка к древней пословице: "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл".

Сценарий для фильма напишет один из авторов триллера "Все деньги мира" Дэвид Скарпа. Сюжет расскажет о происхождении Наполеона, его приходу к власти и отношениях с женой.

В настоящий момент Ридли Скотт заканчивает работу над своим грядущим фильмом "Последняя Дуэль". В следующем году он займется драмой "Гуччи" с Леди Гагой в главной роли. После начнется производство фильма о Наполеоне.

Ранее мы писали, что Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к создателям фильма "Тайна печати дракона".

Фото: Instagram / joaquinlphoenix