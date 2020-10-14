Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к создателям фильма "Тайна печати дракона"

Эта сумма включает в себя 60 млн рублей возвратных средств, а также неустойку за непроизводство фильма.

Фонд кино обратился в суд с иском против создателей фильма "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию", который является продолжением "Тайны печати дракона". Сумма искового заявления составляет 91 млн рублей. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Фонда.

Эта сумма включает в себя 60 млн рублей возвратных средств (срок возврата наступил еще в 2019 году), а также неустойку за непроизводство фильма. Согласно первоначальным условиям договора с Фондом кино, премьера должна была состояться до конца 2018 года.

В Фонде кино подчеркнули, что эти исковые требования не связаны с судебными тяжбами в отношении предыдущего фильма трилогии "Тайна печати дракона" режиссера Олега Степченко, который провалился в прокате.

Фильм "Тайна печати дракона" является продолжением "Вия" (2014 год), снятого по мотивам повести Николая Гоголя. В первой части английский путешественник и картограф Джонатан Грин побывал на Украине. Во второй части он едет в Китай по заданию Петра I.

В третьей "На пороге бессмертия: Путешествие в Индию" Джонатан Грин, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, вынужден сойти в Индии в надежде пересесть на корабль Ост-Индской компании.

Ранее мы писали, что Фонд кино поддержит еще 25 российских картин при производстве.

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"