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Фонд кино поддержит еще 25 российских картин при производстве
Сегодня, 8:16
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Alena_Zinovieva

Фонд кино поддержит еще 25 российских картин при производстве

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Проекты были представлены 8 сентября.

Совет Фонда кино утвердил 25 проектов российских кинокомпаний, которые получат государственную поддержку при производстве. Выбранные компании не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Большинство картин были одобрены к финансированию в 2020 году. Дополнительное финансирование получат 13 проектов, в числе которых "Чернобыль" Данилы Козловского, мультфильм "Гензель и Гретель", "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова и др. Эти проекты были представлены 8 сентября.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков отказался сниматься в продолжении "Бригады".

Фото: pixabay.com

Теги: кинопроизводство, финансирование, фонд кино
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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