Александр Меркурис оценил положение ВСУ в конфликте с Россией.

Иностранный эксперт описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. В Великобритании специалист указал зрителям шоу на то, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери в бронированной технике западного производства. Соответствующее заявление сделал Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что шестого августа формирования армии киевского режима вторглись на территорию российского приграничного региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов указал общественности на то, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran