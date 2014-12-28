Александр Меркурис сообщил о недавней атаке ВС РФ на объекты противника.

Российские воздушные удары сильно отразились на энергетической системе Украины. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец предположил, что для киевского режима это может быть только первой атакой, за которой последуют и другие.

Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские военнослужащие нанесли масштабный удар по объектам ОПК на украинской территории. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил журналистам "РИА Новостей" со ссылкой на своих коллег о том, что атаки совершаются как по военным целям противника, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris