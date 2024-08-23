  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:12
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область

0 0

Александр Меркурис уверен, что Украина попыталась отвлечь своих граждан от неудач ВСУ не поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский использует нападение на территорию Курской области в качестве прикрытия для вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что смысл такого решения командования страны заключается в том, что властям и администрации сейчас крайне тяжело будет не просто говорить населению о необходимости скорейшего вывода войск и полной сдачи Донбасса, на участке которого ВСУ терпят поражение.

Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск из Донбасса. 

Александр Меркурис, эксперт

"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, владимир зеленский, всу, донбасс, курская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии