Российские военнослужащие на текущий момент перерезали насквозь украинские укрепления, находящиеся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что российские войска начали решительное наступление в районе города Торецка, освободив из-под контроля населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы. Спикер добавил, что Москва теперь не только заняла все основные позиции в районе конфликта, но также стремительно наступает на сам Торецк.
Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью. Творится полный коллапс.
Александр Меркурис, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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