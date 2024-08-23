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"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР

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Александр Меркурис указал на быстрое продвижение ВС РФ на Донбассе.

Российские военнослужащие на текущий момент перерезали насквозь украинские укрепления, находящиеся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что российские войска начали решительное наступление в районе города Торецка, освободив из-под контроля населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы. Спикер добавил, что Москва теперь не только заняла все основные позиции в районе конфликта, но также стремительно наступает на сам Торецк.

Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью. Творится полный коллапс.

Александр Меркурис, эксперт

На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, всу, днр, сво, торецк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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