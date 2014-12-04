Александр Меркурис назвал преимущества ВС РФ над ВСУ.

Вооруженные силы Украины жалуются на нехватку поставок и отсутствие боевых подкреплений на ключевых направлениях Донбасса из-за атаки армии киевского режима на Курскую область. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфиреYouTube-канала Duran. Иностранный аналитик заметил, что российские представители значительно превосходят по численности противника. В результате по всей линии соприкосновения российская армия прорывается. Эксперт добавил, что продвижение ВС РФ в региональном конфликте только ускоряется.

Мы получаем сообщения из самых разных мест, украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются, что они не получают подкреплений, не получают поставок. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис подчеркнул, что Украина, несмотря на то, что личный состав в сражениях истощен и испытывает нехватку техники для ведения боевых действий на очень протяженной линии фронта все же сделала нечто, что с военной точки зрения совершенно нелогично. Речь идет о том, что ВСУ расширили собственную линию фронта еще больше за счет вторжения на территорию российского приграничного региона.

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Фото и видео: YouTube / The Duran