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На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева

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Александр Меркурис назвал преимущества ВС РФ над ВСУ.

Вооруженные силы Украины жалуются на нехватку поставок и отсутствие боевых подкреплений на ключевых направлениях Донбасса из-за атаки армии киевского режима на Курскую область. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфиреYouTube-канала Duran. Иностранный аналитик заметил, что российские представители значительно превосходят по численности противника. В результате по всей линии соприкосновения российская армия прорывается. Эксперт добавил, что продвижение ВС РФ в региональном конфликте только ускоряется.

Мы получаем сообщения из самых разных  мест, украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются, что они не получают подкреплений, не получают поставок.

Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис подчеркнул, что Украина, несмотря на то, что личный состав в сражениях истощен и испытывает нехватку техники для ведения боевых действий на очень протяженной линии фронта все же сделала нечто, что с военной точки зрения совершенно нелогично. Речь идет о том, что ВСУ расширили собственную линию фронта еще больше за счет вторжения на территорию российского приграничного региона.

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр меркурис, всу, курская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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