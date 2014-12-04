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"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

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Александр Меркурис рассказал о реакции союзников на действия ВСУ в России.

Вооруженные силы Украины несут большие потери, безуспешно пытаясь совершать новые атаки на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что потери в бронированной техники армии киевского режима в российском приграничном регионе особенно высокие, так как показатель вдвое превышает потери на остальных фронтах конфликта. Аналитик считает данное направление работы в зоне специальной военной операции наименее стратегически важным для ВСУ.

Украинцы несут очень серьезные потери в районе Курской области, они предпринимают попытки провести новые атаки, чтобы прорваться, но им это не удается.

Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, всу, курская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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