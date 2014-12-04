Александр Меркурис рассказал о реакции союзников на действия ВСУ в России.

Вооруженные силы Украины несут большие потери, безуспешно пытаясь совершать новые атаки на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что потери в бронированной техники армии киевского режима в российском приграничном регионе особенно высокие, так как показатель вдвое превышает потери на остальных фронтах конфликта. Аналитик считает данное направление работы в зоне специальной военной операции наименее стратегически важным для ВСУ.

Украинцы несут очень серьезные потери в районе Курской области, они предпринимают попытки провести новые атаки, чтобы прорваться, но им это не удается. Александр Меркурис, эксперт

"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris