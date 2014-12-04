Александр Меркурис рассказал о провальном шаге ВСУ.

В зоне специальной военной операции происходит обрушение фронта из-за неспособности армии киевского режима удержать оборону. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик пояснил, что Вооруженные силы Украины не смогли построить каких-либо достаточно серьезных укреплений на линии обороны. В результате их противник продолжает двигаться вперед по территории.

Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что по сообщению российского министерства по обороне от 20 августа, ВС РФ освободили из-под контроля Киева поселок Новгородское, расположенный в Донецкой Народной Республике.

"Идут в бой". На Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris