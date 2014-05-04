Александр Меркурис рассказал об опасном положении ВСУ на линии соприкосновения.

Украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений регионального фронта и отправлять их под российский город Курск из-за больших потерь в рядах армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.Иностранный специалист заметил, что руководство данного государства сейчас буквально одержимо идеей боевых действий на указанном участке сражений, при этом лидер Украины Владимир Зеленский вместе с его администрацией не обращают внимания на то, что на Донбассе Вооруженные силы терпят серьезное поражение и теряют контроль зад землями.

Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны. Александр Меркурис, эксперт

На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris