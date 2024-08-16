Александр Меркурис напомнил о статье журнала The Economist.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик указал зрителям шоу на то, что подобное снятие с себя ответственности из-за провалов в армии киевского режима уже происходило тогда, когда главнокомандующем являлся Валерий Залужный. Военнослужащий не признавал свои просчеты и обвинял других в провалах.

Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной. Александр Меркурис, эксперт

Западный журнал The Economist 9 августа опубликовал материал о том, что профессиональная карьера главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения армии киевского режима на Курскую область.

На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris