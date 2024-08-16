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На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

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Александр Меркурис оценили последствия вылазки ВСУ в Курскую область.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения командования Вооруженных сил Украины атаковать Курскую область на фоне поражений армии страны на Донбассе. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что  в том случае, если ВСУ  продолжат терпеть поражения в зоне проведения специальной военной операции, то власти в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры на российских приграничных территориях.

Сложно понять военную логику действий Зеленского, Сырского... Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?

Александр Меркурис, эксперт

Аналитик подчеркнул, что у Владимира Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы в стране.

На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, всу, курская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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