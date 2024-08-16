Александр Меркурис оценили последствия вылазки ВСУ в Курскую область.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения командования Вооруженных сил Украины атаковать Курскую область на фоне поражений армии страны на Донбассе. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист добавил, что в том случае, если ВСУ продолжат терпеть поражения в зоне проведения специальной военной операции, то власти в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры на российских приграничных территориях.

Сложно понять военную логику действий Зеленского, Сырского... Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло? Александр Меркурис, эксперт

Аналитик подчеркнул, что у Владимира Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы в стране.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris