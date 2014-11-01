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На Западе раскрыли, почему Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"

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Александр Меркурис прокомментировал статью The Wall Street Journal.

Западные партнеры, публикуя в издании статью о подрыве "Северных потоков" киевским режимом, готовятся отстранить украинского президента Владимира Зеленского и его команду от власти на Украине. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист в шоу уточнил, что  публикация в американской газете выбивает почву из-под ног у всего украинского кабинета министров. Корреспондент и собеседник Меркуриуса Алекс Христофору указал на то, что расследование не только бьет по позициям киевского режима, но и наносит унизительный удар по Берлину, который в течение длительного времени готовился к запуску российского газопровода.

Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве.

Александр Меркурис, эксперт

Немецкие СМИ ранее уведомили аудиторию о том, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по уголовному делу об уничтожении газовых магистралей в акватории Балтийского моря. Одно из немецких изданий опубликовало фотографию злоумышленника, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.  Авторы материала говорили о том, что в сообщниках у мужчины была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.

"Приказы Зеленского". Стало известно о катастрофе в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: the wall street journal, александр меркурис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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