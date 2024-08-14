Александр Меркурис рассказал о дефиците ресурсов в ВСУ.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области обернулась падением основного фронта для армии киевского режима в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что ВСУ вошли на территорию российского региона, но не смогли добиться там никаких значимых успехов. При этом противник Москвы подвергся массовым ударам со стороны ВС РФ. Аналитик добавил, что украинцы не смогли захватить атомную электростанцию или другие военные объекты, поэтому теперь командованию предстоит принять решение о том, что оно собирается делать дальше. Речь идет о том, чтобы продолжать свое наступление или же отступить.

Они несут тяжелые потери, их бронетанковые силы, и без того ослабленные, особенно сильно истощены, а тем временем повсюду фронт рушится. Ситуация явно становится более нестабильной. Александр Меркурис, эксперт

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris