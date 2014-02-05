Вооруженные силы Украины попали в ловушку на территории Курской области.Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что российские военнослужащие обладают определенной инициативой и постепенно берут под свой контроль ситуацию. По мнению аналитика, за минувшие сутки маятник качнулся в направлении РФ.
Украинское наступление не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили.
Александр Меркурис, эксперт
Напомним, что 6 августа боевые подразделения армии киевского режима попытались захватить участок территории Суджанского района в российском регионе. Как докладывал президенту Владимиру путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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