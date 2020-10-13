"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Александр Меркурис оценил обстановку для ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении на Покровском направлении. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> то все тревожные новости для Украины... есть еще более тревожные новости из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный специалист заметил, что после получения контроля над селом Тимофеевка российские войска все ближе подходят к тому моменту, когда смогут перерезать армии киевского режима дорогу из города Покровска. Аналитик пояснил, что это главная дорога снабжения, используемая Вооруженными силами Украины на Донбассе. Александр Меркурис заметил, что при любом развитии событий мировое сообщество будет получать все больше подобных "сюрпризов в течение следующих нескольких недель и месяцев". Это связано с тем фактом, что ситуация на фронтах боевых действий продолжает ухудшаться для Украины.

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris