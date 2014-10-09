"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

Александр Меркурис оценил наступление ВС РФ по донецкому направлению.

Армия киевского режима не сможет долго удерживать населенный пункт Часов Яр из-за натиска российских войск. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. По словам иностранного специалиста, коллапс Вооруженных сил Украины около Часова Яра — вопрос ближайшего времени. Как отметил аналитик, положение ВСУ на разных участках линии соприкосновения "вызывает большую тревогу" у международных союзников.

Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать. Александр Меркурис, эксперт

Напмним, что ранее министерство по обороне России объявило о том, что российские войска активными действиями заняли более выгодные позиции на поле боя, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, находившихся вблизи Верхнекаменского, Белой Горы, Часова Яра, Александро-Шультина, Северска и Катериновки в Донецкой Народной Республики.

"Поставил крест". Стало известно, что разочаровало Украину.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris