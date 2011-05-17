Александр Меркурис напомнил о преимуществах ВС РФ над ВСУ.

Украина разочарована из-за нежелания своих международных союзников разрешить армии киевского режима использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов вглубь России. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Несмотря на многочисленные споры и внутренние дискуссии по этому поводу, эта идея на данный момент отложена в сторону. Очевидно, что украинцы глубоко разочарованы и озадачены тем, почему Запад якобы поставил крест на этой идее. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный специалист добавил, что даже такие воздушные удары, если бы их разрешили страны коллективного Запада, сами по себе радикально не изменили бы ситуацию на региональном театре военных действий. Аналитик пояснил, что российские войска обладают преимуществом на поле боя по всем показателям. В частности, у них них больше танков, боевых машин пехоты (БМП), снарядов, артиллерийских орудий и беспилотников. Александр Меркурис заметил, что Россия становится все более продвинутее в плане применения дронов и обгоняют противника в этой сфере, а также в противовоздушной обороне.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris