Александр Меркурис рассказал о реакции Запада на неудачи ВСУ.

Мирные переговоры по урегулированию регионального конфликта на Украине могут начаться в течение следующих нескольких месяцев. Соответствующее заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик заметил, что в странах коллективного Запада царит "полный паралич" из-за неспособности европейских политических лидеров поменять позицию, исходя из обстановки на поле боя.

Учитывая положение на фронтах сражений и новые политические реалии в США, есть реальный шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут переговоры. Александр Меркурис, эксперт

Специалист добавил, что киевский режим уже понял, что проигрывает в противостоянии Москве, поэтому отчаянно ищет выход из сложившейся ситуации. При этом Меркурис подчеркнул, что для урегулирования конфликта рано или поздно Украине придется пойти на уступки.

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris