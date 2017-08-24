В Курской области прокомментировали отношение ВСУ с пленным жителям России.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, назвал "зверьем" солдата ВСУ, выжигавшего на руке одного из пленных букву "Z". Соответствующее социальные сети сделал губернатор российского региона Александр Хинштейн. Мужчина рассказал о том, что солдаты киевского режима выжгли ему на руке букву "Z" в тот момент, когда тот находился в полевом госпитале на территории Сумской области. Рана расположена у нашего соотечественника на правой руке, чуть выше локтя.

Зверье какое-то. Александр Хинштейн, врио губернатора

Напомним, что в июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова говорила о том, что аппарат омбудсмена в настоящее время уточняет количество местных жителей из Курской области, которые все еще удерживаются на украинской земле. Позже Александр Хинштейн добавил, что у властей есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей российского региона. Далее Яна Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня она сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов нашей страны.

Экс-глава Обояни погиб при ударе ВСУ по АЗС под Курском.

Фото: Telegram / Хинштейн