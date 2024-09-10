Химеш Патель и Даниэль Брюль снимают супергеройский фильм в трейлере "Франшизы"

Релиз сериала запланирован на 6 октября.

Американский телеканал HBO представил в социальных сетях первый тизер и постер нового комедийного сериала "Франшиза" (The Franchise). Шоу расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются авторы супергеройской франшизы, застрявшие в бесконечном производственном процессе. В актерском составе проекта указаны Химеш Патель ("Довод"), Билли Магнуссен ("Ночные игры"), Ая Кэш ("Волк с Уолл-Стрит"), Джессика Хайнс ("Зомби по имени Шон"), Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки") и Ричард Э. Грант ("Дракула"). Создателем стал Армандо Ианнуччи, известный зрителям по работе над "Вице-президентом" и "Смерти Сталина". Также в режиссерско кресле сидел Сэм Мендес, обладатель кинопремии "Оскар" за "Красоту по-американски". Он также являлся постановщиком фильмов о Джеймсе Бонде, включая "Скайфолл". Официальная премьера сериала намеченв на шестое октября на стриминговом сервисе Max. В общей сложности в первом сезоне шоу будет десять эпизодов.

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Фото и видео: YouTube / HBO