По словам замглавы военно-гражданской администрации региона, эту идею поддержат 60-70% населения.

Херсонская область намерена стать полноценным субъектом России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в интервью "РИА Новости".

По его словам, вхождение Херсонской области в состав РФ является вопросом времени, который также зависит от жителей региона. Стремоусов считает, что эту идею поддержат 60-70% населения области. Он добавил, что таким образом получится стать территорией, которая принадлежит государству, а не тем, кто будет продавать землю по кускам.

Ранее Лавров заявил, что ВМФ РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды.

Видео: РИА Новости