Херсонская область намерена стать полноценным субъектом России. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в интервью "РИА Новости".
По его словам, вхождение Херсонской области в состав РФ является вопросом времени, который также зависит от жителей региона. Стремоусов считает, что эту идею поддержат 60-70% населения области. Он добавил, что таким образом получится стать территорией, которая принадлежит государству, а не тем, кто будет продавать землю по кускам.
Ранее Лавров заявил, что ВМФ РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды.
Видео: РИА Новости
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