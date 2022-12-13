Херш: США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки"

Журналист рассказал о том, как Вашингтон навредил Европе и помог Китаю.

Американская администрация при президнете Джо Байдене "выстрелила себе в ногу", подорвав российские газовые трубопроводы "Северные потоки" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе подкаста Radio War Nerd. сделал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о ситуации с российской энергетической системой, которая была повреждена в территориальных водах Швеции и Дании.

Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости. Сеймур Херш, журналист

Эксперт добавил, что оставшись без российского природного газа, европейские страны вынуждены были искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии. Это та сфера, в которой очень хорошо преуспевает Китай.

Сеймур Херш: Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари.

Фото и видео: YouTube / Radio War Nerd