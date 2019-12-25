На Западе уверены, что Дональд Трамп готовит "нового президента Ирана".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с иранским руководством. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал местный геополитический аналитик Патрик Хеннингсен. Иностранный эксперт из Хельсинки уточнил, что лидер Белого дома может также попытаться сымитировать смену власти в Исламской Республике на Ближнем Востоке. Это произойдет на фоне того, что вашингтонская администрация якобы пытается установить рабочие контакты с новыми руководителями страны.

Трамп может решить устроить фальшивое мирное соглашение — подпишет какую-то бумагу сам и сделает вид, что ее подписал иранец или кто-то еще. Трамп, скорее всего, <…> заставит расписаться какого-нибудь иранца <…> и скажет: вот, это новый президент. Примерно как Хуан Гуайдо. Патрик Хеннингсен, эксперт

Напомним, что США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате такой агрессии жертвами стали более трех тысяч человек. Однако Вашингтон и Тегеран 8 апреля публично объявили о режиме прекращения огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде мирные переговоры завершились безрезультатно.

