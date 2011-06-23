Шеф Пентагона оценил недавнюю статью в The Atlantic.

Американский министр по обороне Пит Хегсет опроверг 24 марта местным журналистам в телеканала FOX News информацию об утечке сведений по ударам американских военнослужащих в Йемене. Таким образом шеф Пентагона отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать информацию о том, что главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно включили в секретный групповой чат, в котором чиновники из вашингтонской администрации обсуждали нанесение воздушных ударов по хуситам из мятежного движения Йемена.

Никто не отправлял военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Напомним, что в статье Голдберга упоминается о том, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником "Майк Уолтц". Речь идет о помощнике президента США по вопросам национальной безопасности. Спустядва дня журналист также получил уведомление о включении в групповой чат под названием "Хуситы малая группа". По его словам, в ней состояло около 18 человек, в том числе пользователь под ником вице-президента "Джей Ди Вэнс", а также государственного секретаря "Марко Рубио". несколько дней в чате велась "увлекательная политическая дискуссия", а 15 марта пользователь под именем шефа Пентагона "Пит Хегсет" опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ракетных ударов по хуситам. В частности, министр перечислил коллегам цели, оружие, предполагаемое время совершение атак. Эти сведения совпали позже со временем публикации первых сообщений о бомбардировках в социальных сетях.

Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее. Брайан Хьюз, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома

Шеф Пентагона: США останутся важной частью НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости