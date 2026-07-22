В Пентагоне сообщили о необходимости подумать о своих военнослужащих, а не украинских.

Американские конгрессмены должны выделять дополнительные бюджетные средства американским, а не украинским Вооруженным силам. Соответствующей информацией с местными законодателями от 21 июля поделился шеф Пентагона Пит Хегсет на рабочих слушаниях в профильном Комитете по ассигнованиям от Сената Конгресса США. Иностранный эксперт из военного министерства страны заметил, что планирует отстаивать такую точку зрения, что более высоким приоритетом для Сената США остается забота о собственных гражданах, а не других людях.

Украине было передано пять дополнительных пакетов помощи. Как бы хорошо такое ни звучало, почему это добродетельно? А финансирование наших войск, которые сейчас сталкиваются со смертельной угрозой, - это партийное упражнение?!.. Это лицемерие. Пит Хегсет, глава Пентагона

Белый дом не стал передавать утвержденную Конгрессом военную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour