Хегсет: Трамп хочет нарастить военный бюджет и поддерживать его на уровне 3% ВВП

В Пентагоне раскрыли планы по тратам на оборону страны.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп хочет нарастить военный бюджет страны и поддерживать его на уровне трех процентов ВВП. Соответствующей информацией с журналистами в городе Штутгарде сделал новый шеф Пентагона Пит Хегсет. Иностранный чиновник указал СМИ на необходимость реформирования процессов, так как это важно для того, чтобы власти понимали, куда именно каждый доллар идет дальше.

Я думаю, что США нужно тратить больше, чем была готова администрация Байдена, которая исторически не инвестировала достаточное количество средств в потенциал наших ВС. Необходимы реформы, чтобы убедиться, что каждый доллар идет дальше. Мы не должны опускаться как минимум ниже 3%. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Шеф Пентагона добавил, что любой министр по обороне солгал бы, если бы ответил, что не хочет большего. Однако он призвал, что приходится жить в условиях жестких финансовых ограничений, поэтому чиновникам важно ответственно относиться к долларам от налогоплательщиков. Напомним, что в декабре 2024 года Джо Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год, который начался с первого октября в размере 895 миллиардов долларов.

США не планируют сокращать численность американских войск в Европе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now