Биолог Глазков обнаружил внушительную хатку бобров под Петербургом

Специалист отметил, что животные трудились над обустройством своего дома не один год.

Трудолюбивое семейство бобров, обитающих под Петербургом, построило гигантскую хатку. "Элитное" жильё оценил автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Эксперт отметил, что работа явно велась не один год. Хатку бобрам пришлось построить, поскольку они живут на заболоченной территории. Глазков подчеркнул, что, например, у сородичей животных на реке Оккервиль в Петербурге другая ситуация – крутые берега позволяют им рыть норы.

Осенью бобры, как и другие грызуны, активно собирают запасы. Будучи вегетарианцами, с наступлением холодов они питаются корой деревьев, листьями и корневищами водных растений. Вся провизия хранится под водой.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков