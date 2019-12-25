Грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно

Присутствие косолапых неподалёку любители "тихой охоты" заметили по пути домой.

В субботу, 8 октября, отправившиеся в лес под Тосно грибники заметили следы медведей по дороге. Фотографиями поделились в соцсетях.

Присутствие диких зверей обнаружили после того, как побывали на "тихой охоте". За несколько часов удалось собрать целые корзины грибов.

Пользователи в комментариях поздравили грибников с тем, что встречи с косолапыми удались избежать.

Ранее биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Наталья Беликова)