Грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно

В субботу, 8 октября, отправившиеся в лес под Тосно грибники заметили следы медведей по дороге. Фотографиями поделились в соцсетях.
Присутствие диких зверей обнаружили после того, как побывали на "тихой охоте". За несколько часов удалось собрать целые корзины грибов.
Пользователи в комментариях поздравили грибников с тем, что встречи с косолапыми удались избежать.
Ранее биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу.
Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Наталья Беликова)
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