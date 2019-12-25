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Грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно
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Грибники наткнулись на медвежьи следы в лесу под Тосно

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Присутствие косолапых неподалёку любители "тихой охоты" заметили по пути домой.

В субботу, 8 октября, отправившиеся в лес под Тосно грибники заметили следы медведей по дороге. Фотографиями поделились в соцсетях.

Присутствие диких зверей обнаружили  после того, как побывали на "тихой охоте". За несколько часов удалось собрать целые корзины грибов.

Пользователи в комментариях поздравили грибников с тем, что встречи с косолапыми удались избежать. 

Ранее биолог Глазков предостерег от употребления грибов-гигантов в пищу.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Наталья Беликова)

Теги: ленинградская область, лес, медвежьи следы, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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