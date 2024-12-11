Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты

Вице-президент США напомнила о том, как страховщики поступают с жителями Калифорнии.

Некоторые американские граждане, которые лишились своих домов в Лос-Анджелесе, не смогут получить страховые выплаты, так как компании-страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее. Соответствующее заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис. Иностранная чиновница выступила с обращением на брифинге, проводимом лидером Белого дома Джо Байденом по поводу лесных пожаров в штате Калифорния. Согласно статистике местных властей, в период с 2020 по 2022 годы фирмы отказались продлевать полисы для 2,8 миллиона обладателей домов. Из этих владельцев 531 тысяч человек проживают в округе Лос-Анджелес.

К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут затронуты, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что сейчас на территории округа Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Начальник пожарной службы указал общественности на то, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. В текущий момент ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими. В СМИ назвали воспламенения 2025 года в Калифорнии одними из самых разрушительных в истории округа . Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч построек.

Эксперт рассказал, кто возглавит Демпартию США после провала Харрис.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News