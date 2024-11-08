Эксперт рассказал, кто возглавит Демпартию США после провала Харрис

Евгения Бойко сообщила о надвигающемся кризисе в партии США.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение на выборах главы государства. После произошедшего в рядах движения наметился внутренний кризис, поэтому сейчас нельзя назвать того, кто возглавит партии после провальной предвыборной кампании. Соответствующий комментарий в интервью журналистам телеканала "360.ru" дала российский политолог Евгения Бойко. Она не исключила, что руководящая роль может достаться теневой фигуре. Он может стать через четыре года вероятны кандидатом на место в Белом доме.

Сейчас мы наблюдаем некий кризис в рядах Демократической партии, который наметился не в результате выборов, а гораздо раньше. Рокировка, передача статуса кандидата в президенты Камале Харрис показывает, что выборка довольно узкая, выбирать особо не из кого. Евгения Бойко, политолог

Эксперт добавила, что Джо Байден — довольной возрастной политик, за которым тянется шлейф сомнительных историй, связанных с его семьей. При этом Камала Харрис, несмотря на то, что находилась в должности вице-президента США, сильно не погружалась в экономическую систему, внешнюю и внутреннюю политику. Она известна тем, что раскручивала в обществе тему с меньшинствами и абортами. Теперь вариантами у демократов могут стать какие-либо молодые кадры и новые лица. Однако найти таковых будет сложно в виду того, что у партии есть проблемы с нехваткой идей, работы с нарративами, которые современное общество не принимает.

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Фото и видео: 360.ru