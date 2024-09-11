Харрис заявила, что Трамп способствовал началу торговых войн

Вице-президент США обвинила оппонента в поддержке экономики Китая.

Кандидат на пост американского президента от Демократической партии Камала Харрис считает, что ее политический оппонент на предстоящих выборах в Белом доме Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, способствовал началу торговых войн. Соответствующее заявление действующий вице-президент страны сделала на телевизионных дебатах. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Результатом администрации Трампа стал торговый дефицит - один из самых крупных в истории Америки. Он способствовал началу торговых войн... начали продавать Китаю микросхемы, что помогло КНР развить и модернизировать вооруженные силы. Он фактически продал нас. Камала Харрис, вице-президент США

В ответ Дональд Трамп заявил, что Пекин "покупает микросхемы на Тайване". При этом экс-президент США отметил, что власти в Вашингтоне в настоящее время практически не производят полупроводники из-за философии и политики членоа Демократической партии.

Харрис призвала работать над двухгосударственным решением на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / ABC News