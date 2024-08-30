Харрис призвала работать над двухгосударственным решением на Ближнем Востоке

Вице-президент США прокомментировала политику администрации на Ближнем Востоке.

Действующий вце-президент и кандидат на высший государственный пост в США от Демократической партии Камала Харрис заявила, говоря о палестино-израильском конфликте, что "война должна закончиться". Соответствующей информацией иностранный политик поделилась со зрителями местного телеканала CNN. Она ждала интервью журналистам в Саванне штата Джорджия совместно со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем.

Нужно добиться заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Эта война должна закончиться. Я однозначно и неизменно поддерживаю способность Израиля защищаться, это не изменится. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис добавила, что остается приверженной необходимости работать над двухгосударственным решением разрешения палестино-израильского конфликта в регионе Ближнего Востока.Однако политик не дала прямого ответа на вопрос СМИ о том, готова ли она в случае победы на президентских выборах ограничить поставки вооружений для еврейского государства в качестве меры по завершению кризиса. В Сша подтвердили, что в палестинском анклаве слишком много людей гибнет, несмотря на то, что у Израиля есть право на самооборону. Харрис добавила, что методы ведения боевых действий имеют значение для ее администрации.

Харрис планирует добиваться принятия закона об ужесточении мер на границе США.

Фото и видео: YouTube / CNN