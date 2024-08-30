Харрис планирует добиваться принятия закона об ужесточении мер на границе США

Вице-президент США считает, что документ заблокировали сторонники Трампа.

Действующий вце-президент и кандидат на высший государственный пост в США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в Конгрессе США законопроекта об ужесточении мер на границе страны. Соответствующей информацией иностранный политик поделилась со зрителями местного телеканала CNN. Она ждала интервью журналистам в Саванне штата Джорджия совместно со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем. Политик указала на то, что иностранцы не смогут незаконно пересекать территорию без дальнейших для них последствий, нарушая местное законодательство.

Я хочу быть уверена, что он ляжет на мой стол после одобрения обеими палатами Конгресса, и я подпишу его. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис заметила, что администрация Джо Байдена взаимодействовала с членами Конгресса над миграционной проблемой, которая очень важна для жителей США, для национальной безопасности.

Харрис пообещала не запрещать фрекинг в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / CNN