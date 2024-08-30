Харрис пообещала не запрещать фрекинг в случае победы на выборах

Вице-президент США рассказала о "зеленой" повестке.

Действующий вце-президент и кандидат на высший государственный пост в США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не будет запрещать добычу углеводородов методом фрекинга в случае победы на выборах президента, запланированный на ноябрь 2024 года. Соответствующей информацией иностранный политик поделилась со зрителями местного телеканала CNN. Она ждала интервью журналистам в Саванне штата Джорджия совместно со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем. Камала Харрис подчеркнула, что в 2020 году она ясно дала понять свою позицию, которая не изменилась в 2024 году. По словам чиновницы, позиция и ценности не будет видоизменены и в будущем.

Я ясно дала понять во время дебатов в 2020 году, что не буду запрещать фрекинг, будучи вице-президентом, и я не запретила его. Я не буду запрещать фрекинг, став президентом. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что фрекинг представляет из себя добычу сланцевых углеводородов при помощи гидравлического разрыва пласта земли. В процессе разработки месторождения специалисты закачивают в породу особый химический раствор, который способствует разрушению пластов горючего сланца.

Харрис заявила, что Байден сразу дал понять, что поддержит ее.

Фото и видео: YouTube / CNN