Харрис заявила, что Байден сразу дал понять, что поддержит ее

Вице-президент США вспомнила о дне, когда глава США решил снять свою кандидатуру с президентскых выборов.

Действующий вце-президент и кандидат на высший государственный пост в США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что действующий американский лидер Джо Байден сразу дал ей понять, что поддержит ее кандидатуру. Это произошло в тот момент, когда глава Белого дома известил о своем выходе из президентской гонки. Соответствующей информацией иностранный политик поделилась со зрителями местного телеканала CNN. Она ждала интервью журналистам в Саванне штата Джорджия совместно со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем.

Он ясно дал понять, что будет поддерживать меня. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию страны на них будет представлять действующий лидер Белого дома Джо Байден, однако после провального выступления политика на июньских телевизионных дебатах с Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, действующий глава государства принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Камалы Харрис. Ее делегаты съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом.

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Фото и видео: YouTube / CNN