Харрис считает главными в отношениях США с Африкой сферы демократии и цифровизации

Цифровизация Африки и развитие демократических институтов являются одними из приоритетных направлений в отношениях США со странами данного континента. Соответствующее заявление в рамках офицуиального мероприятия сделала вице-президент США Камала Харрис. Чиновница выступила на пресс-конференции по итогам своей рабочей поездки в регион.
В фокусе моего внимания во время поездки и в том, что касается наших будущих отношений, была важность цифровой интеграции. Поскольку, давайте говорить откровенно, экономика XXI века требует цифровой интеграции для расширения экономических возможностей всех и каждого.
Камала Харрис, вице-президент США
Эксперт напомнила о том, что провела двусторонние встречи с президентами трех стран африканского региона (Гану, Танзанию и Замбию). Она пояснила, что речь идет о таких государствах, в которых важна добропорядочного государственного правления и демократия. Эти факторы важны для инвестиционного климата, включая и частыне вложения со стороны американских представителей.
Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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