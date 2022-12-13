Харрис считает главными в отношениях США с Африкой сферы демократии и цифровизации

Вице-президент США посетила Гану, Замбию и Танзанию.

Цифровизация Африки и развитие демократических институтов являются одними из приоритетных направлений в отношениях США со странами данного континента. Соответствующее заявление в рамках офицуиального мероприятия сделала вице-президент США Камала Харрис. Чиновница выступила на пресс-конференции по итогам своей рабочей поездки в регион.

В фокусе моего внимания во время поездки и в том, что касается наших будущих отношений, была важность цифровой интеграции. Поскольку, давайте говорить откровенно, экономика XXI века требует цифровой интеграции для расширения экономических возможностей всех и каждого. Камала Харрис, вице-президент США

Эксперт напомнила о том, что провела двусторонние встречи с президентами трех стран африканского региона (Гану, Танзанию и Замбию). Она пояснила, что речь идет о таких государствах, в которых важна добропорядочного государственного правления и демократия. Эти факторы важны для инвестиционного климата, включая и частыне вложения со стороны американских представителей.

Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

