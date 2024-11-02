Харрис считает, что Трампа надо лишить права участвовать в выборах

Политик напомнила о нападках оппонента на Лиз Чейни.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис считает, что ее оппонент, республиканец Дональд Трамп, должен быть лишен права баллотироваться на пост главы государства. Иностранный политик заявила об этом, комментируя высказывание Дональда Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни, которая в период с 2017 по 2023 года являлась членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг. Тему действующий вице-президент США подняла во время выступления перед своими сторонниками в Мадисоне. Там женщина находится в ходе рабочей поездки, проводимой в рамках агитации.

Это должно быть дисквалифицирующим фактором. Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом. Список его врагов растет, его высказывания носят все более экстремальный характер. Камала Харрис, вице-президент США

Дональд Трамп назвал Чейни, поддержавшую Камалу Харрис на выборах, "радикально настроенным ястребом войны". Дополнительно экс-лидер Белого дома задался вопросом о том, как бы женщина себя повела, если бы на нее было "направлено ружье". Напомним, что Лиз Чейни является дочерью республиканца Дика Чейни, который находился в должности вице-президента США в 2001-2009 годах. В то время у власти в администрации страны находился 43-й президент - республиканец Джордж Буш - младший.

Харрис считает, что Трамп стремится к неограниченной власти, "как Гитлер".

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris