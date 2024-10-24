Харрис считает, что Трамп стремится к неограниченной власти, "как Гитлер"

Вице-президент США напомнила о том, как Трамп высказался о немецких генералах времен Второй мировой войны.

Действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис считает, что ее политический оппонент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп стремится к неограниченной власти. При этом иностранка сравнила его с Адольфом Гитлером. Чиновница из США обратила внимание общественности на высказывание экс-руководителя аппарата Белого дома Джона Келли, который ранее заявил, что Трамп якобы отмечал лояльность немецких генералов времен Второй мировой войны. Такой информацией Харрис поделилась со СМИ во время брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Тот факт, что Дональд Трамп упоминает Адольфа Гитлера <...>, опасен и вызывает крайнюю обеспокоенность. В конечном счете мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет неограниченной власти. Камала Харрис, вице-президент США

По словам Камалы Харрис, Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным в своих словах и действиях, а также хочет добиться для себя неограниченной власти. Ранее американский журнал The Atlantic выступил с утверждением о том, что Дональд Трамп, будучи президентом, заявлял о том, что ему якобы нужны в полной мере лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера".

В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис.

Фото и видео: YouTube / ABC News