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В случае победы Трампа "Путин будет восседать в Киеве", заявила Харрис

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Демократка негативно оценила внешнюю политику Трампа и его дружеские контакты с мировыми лидерами.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис снова выступила с утверждением о том, что в случае победы ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин "будет восседать в Киеве". Соответствующее заявление иностранка сделала в ходе выступления на предвыборном мероприятии, организованном на территории штата Мичиган.

Он  заставит Украину сдаться в битве с агрессором в нарушение ее суверенитета. Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве.

Камала Харрис, вице-президент США

Иностранный политик пояснила, что Дональдом Трампом легко манипулируют, в том числе с помощью лести и любезности. Камала Харрис полагает, что ее оппонент позволяет это  делать с собой даже диктаторам и автократам со всего мира.

Харрис заявила, что США должны всегда помогать Израилю.

Фото и видео: YouTube / Hindustan Times

 

 

Теги: дональд трамп, камала харрис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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