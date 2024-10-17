Харрис заявила, что США должны всегда помогать Израилю

Вице-президент США указала на позицию по кризису на Ближнем Востоке.

В Белом доме всегда должны помогать Израилю в оборонной сфере и предоставлять еврейскому государству необходимые для этого ресурсы. Соответствующее заявление сделала действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис в интервью журналистам с местного телеканала FOX News.

Америка всегда должна защищать Израиль и поддерживать его в потребности самообороны, а также предоставлять американскую поддержку для того, чтобы у Израиля были ресурсы для отражения нападения, в том числе от Ирана и его прокси в регионе. Я непоколебимо привержена этому. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" на территории Лиивана, в ходе которой армия ЦАХАЛ совершает массированные удары по военным объектам данной организации.

Харрис заявила, что не продолжит президентский курс Байдена в случае победы.

Фото и видео: YouTube / Fox News