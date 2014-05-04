Вице-президент США напомнила о том, что ничего не хотела бы поменять за все время своей работы в администрации Байдена.

Камала Харрис утверждает, что в случае своей победы не станет продолжать президентский курс, заявленный Джо Байденом. Соответствующее заявление сделала действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года в интервью журналистам с местного телеканала FOX News.

Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи. Камала Харрис, вице-президент США

Иностранный политик добавила, что большая часть ее профессиональной карьеры пришлась не на Вашингтон, чем она разительно отличается от своего предшественника на высшем государственном посту. Вице-президент также утверждает, что представляет "новое поколение лидеров".

Харрис: Трамп непригоден для должности президента США.

Фото и видео: YouTube / Fox News