Харрис: Трамп непригоден для должности президента США

Вице-президент США оценила способности политического оппонента по управлению страной.

Кандитат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы нестабилен и поэтому непригоден для выполнения обязанностей главы государства. Соответствующее заявление сделала действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис в интервью журналистам с местного телеканала FOX News. Таким образом иностранный политик отреагировала на вопрос СМИ о том, следует ли ее оппоненту пройти проверку умственных возможностей.

Согласно моим наблюдениям и, думаю, наблюдениям многих других людей, Дональд Трамп невероятно нестабилен, и, как говорили многие тесно работавшие с ним люди, даже когда он был президентом, он непригоден для того, чтобы быть президентом США. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что 12 октября 59-летняя Камала Харрис впервые опубликовала сведения о состоянии своего здоровья. Ее врач Джошуа Симмонс заключил, что пациентка находится в превосходном состоянии за месяц до президентских выборов, поэтому она сможет выполнять обязанности главы государства.

Харрис считает, что лидеры других стран могут манипулировать Трампом.

Фото и видео: YouTube / Fox News