Харрис считает, что лидеры других стран могут манипулировать Трампом

Вице-президент США назвала Трампа будущим диктатором.

Действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис полагает, что руководители других стран могут манипулировать ее оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного шоу The Late Show With Stephen Colbert, выходящего на телеканале CBS. Таким образом гостья программы прокомментировала утверждения о якобы имевших место телефонных разговорах между российским президентом Владимиром Путиным и экс-лидером Белого дома Дональдом Трампом уже после ухода последнего с должности президента США в январе 2021 года. Эта версия приводится в новой книге американского журналиста, члена редакционной коллегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

Да, я слышала об этом сегодня, я об этом не читала. Трамп говорил, что хочет быть диктатором в первый день, если будет вновь избран президентом. Эти ребята используют его. Он восхищается так называемыми сильными лидерами, и им пользуются, поскольку они льстят ему или предлагают ему свои услуги. Камала Харрис, вице-президент США

Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, КНР и КНДР.

